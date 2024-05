Koblenz

Blutspenden in Koblenz: DRK veröffentlicht Termine im Juni

i Blut spenden kann Leben retten. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/picture alliance//dpa

Zum 20. Mal wird am 14. Juni der Weltblutspendertag begangen. Dieser macht international auf die Wichtigkeit von Blutspenden für die moderne Medizin aufmerksam. Ohne Spenderblut gäbe es keine Operationen, keine Chemotherapien und keine Notfallversorgung bei Unfällen oder bei Katastrophen. In Koblenz stehen im Juni mehrere Termine zum Blutspenden an.