Plus Weitersburg Betrügerische Dachdecker unterwegs: Weitersburger erstattet Anzeige Ein Weitersburger hat Anzeige wegen Betrug erstattet: Eine Dachdeckerkolonne hatte ihm angeboten, sofort Arbeiten an seinem Haus auszuführen. Das Trio forderte dann aber einen wesentlich höheren Betrag als vereinbart.

Ein Angebot für sofortige Sanierungsmaßnahmen an seinem Dach hat ein Anwohner der Straße „Im Forst“ in Weitersburg am Montag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr angenommen, teilt die Polizeiinspektion Bendorf mit. Nachdem man sich auf einen Arbeitslohn geeinigt hatte, begannen die drei Handwerker sofort mit der Arbeit ...