Betrüger in Brey: Echte Polizei warnt vor „falschen Beamten“

In Brey häufen sich betrügerische Anrufe. Die Polizei erklärt, was zu tun ist, um sich und das eigene Vermögen zu schützen.

In Brey häufen sich derzeit die Anrufe so genannter „falscher Polizeibeamter“, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt. In den Anrufen werde ein ausgedachter Sachverhalt vorgetragen, wie zum Beispiel, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raub oder Wohnungseinbruch gekommen sei, erklärt die echte Polizei das Vorgehen der Betrüger.

Geld oder Vermögenswerte im Visier

Nachdem ein Gespräch aufgebaut worden sei, fragten die falschen Polizeibeamten nach Geld oder Vermögenswerten mit dem Ziel, diese abzuholen. „Es wird geraten, solche Anrufe kritisch zu hinterfragen“, heißt es von der Polizei. „Bei Zweifeln wird geraten, die nächste Polizeidienststelle anzurufen.“