Plus Koblenz Betrieb nach Brand eingestellt: Kinopolis in Koblenz äußert sich zur geplanten Wiedereröffnung Von Matthias Kolk i Das Kinopolis in Koblenz soll nach einem Brand noch im März wieder öffnen. Foto: Doris Schneider Die Betriebsleiterin des Kinopolis in Koblenz nennt gegenüber der RZ ein konkretes Datum. Fest steht: Kinofans müssen weiter geduldig bleiben. Lesezeit: 1 Minute

Der Brand war am Donnerstagvormittag, 29. Februar, im Kassenbereich ausgebrochen, konkret im hinteren Bereich der Ticketkasse, präzisierte Betriebsleiterin Nina Lenzgen auf Nachfrage der RZ. Der Kinobetrieb wurde daraufhin komplett eingestellt. „Aktuell laufen hier noch die Schadensermittlungen mithilfe von Gutachten und Sachverständigen“, so Lenzgen. Diese würden noch „einige Zeit“ in Anspruch ...