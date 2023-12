Plus Koblenz Besinnliche Auszeit: Hildegard-von-Bingen-Schule in Koblenz lädt zum Adventssamstag ein Mitten in der oft hektischen Adventszeit lädt die Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz, eine Schule für Sozialassistenten und Erzieher, zum Ausruhen und Verweilen, aber auch zum Kennenlernen der Schule ein: für Samstag, 16. Dezember, 10 Uhr.

„Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die sich eine Auszeit während des Weihnachtseinkaufs oder des Trubels auf dem Weihnachtsmarkt nehmen möchten, als auch an Schüler, die im kommenden Schuljahr eine Ausbildung zum Sozialassistenten oder Erzieher anstreben und in gemütlicher Atmosphäre die Schule kennenlernen möchten“, heißt es in der Terminankündigung. ...