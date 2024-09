Plus Rhens

Beschwerden in Rhens wegen Glasfaserausbau: Subunternehmen lässt Chaos und Fragen zurück

Von Kim Fauss

i Symbol Foto: dpa

Schwierigkeiten beim Glasfaserausbau und Probleme mit der Deutschen Glasfaser sind auch in der Region rund um Koblenz ein Thema. So etwa in der Rheinstadt Rhens. Das Thema schaffte es in die Stadtratssitzung ohne überhaupt auf der Tagesordnung zu stehen.