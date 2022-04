Beim Bau spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle

Regenwasser und Filterrückspielwasser werden in den Landschaftsteich eingespeist und für die Bewässerung der Grünanlagen verwendet. Überschüssiges Wasser wird zudem in ein mehr als 70 Meter langes sogenanntes Rigolensystem geleitet und gefiltert dem Grundwasser zurückgeführt. Rigolen sind unterirdische Kiesspeicher, in denen Regenwasser zwischengespeichert wird. Die Versickerung von Regenwasser wird damit verlangsamt. Diese gezielte Regenwasserversickerung fördert die Neubildung von Grundwasser und verbessert das Klima der bodennahen Luftschicht.

Und auch die Sonnenenergie wird genutzt. Ein Teil der Dachfläche erhält Fotovoltaikanlagen, der Rest wird großflächig begrünt werden. Und auch das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit: Zwar kann man das Hallenbad mit dem Auto anfahren und beispielsweise in der Tiefgarage parken, aber es soll auch direkt an den ÖPNV angebunden werden. Und knapp 100 Stellplätze wird es für Fahrräder geben, teilweise überdacht.