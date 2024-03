Plus Koblenz

Bauwerk ohne Zukunft? Warum die Stadt Koblenz diese Fußgängerbrücke abreißen lassen will

Von Matthias Kolk

i Lang ist's her: Im Jahr 1969, in dem die Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße gebaut wurde, wurde Willy Brandt als erster Sozialdemokrat zum Bundeskanzler gewählt. Foto: Matthias Kolk

Die Fußgängerbrücke am Fort Konstantin in Koblenz ist ein Bauwerk ohne Zukunft. Zumindest sieht das mehrheitlich die Kommunalpolitik so. Die Standsicherheit der 54 Jahre alten Brücke ist laut Stadtverwaltung „stark beeinträchtigt“. Ein Neubau würde Berechnungen zufolge 1,2 Millionen Euro kosten. Zu viel, findet die Stadt.