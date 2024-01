Bauernproteste am Montag in Koblenz: Mehr als 1000 Traktoren erwartet

Die Bauernproteste am 8. Januar werden aller Voraussicht nach massiv: Versammlungsbehörden und Polizei rechnen mittlerweile mit weit mehr als 1000 Traktoren, die an den Demonstrationen in und um Koblenz teilnehmen werden. Die Verwaltung rät von Fahrten ins Stadtgebiet ab.

Von Traktoren blockierte Autobahnen, wie hier in Niedersachsen, werden auch am Montag in der Region Koblenz erwartet. Foto: Philipp Schulze/dpa

Neben Vertretern der Landwirtschaft hätten sich zahlreiche Angehörige ähnlicher Interessensverbände angemeldet, etwa aus der Transportbranche und aus Winzerverbänden, teilte die Polizei am Samstag mit. Bereits in den frühen Morgenstunden sollen Zufahrten auf die Autobahnen im nördlichen Rheinland-Pfalz blockiert werden. Ein Traktor-Konvoi wird ebenfalls morgens die Autobahn 3 bei Koblenz zunächst in Richtung Norden und nach einem Wendemanöver in Richtung Süden befahren.

Wer nicht fahren muss, sollte das Auto stehen lassen

Auch auf Bundes-, Land- und innerstädtischen Straßen werden die Beeinträchtigungen groß sein. Stationäre Sammelpunkte sind links- wie rechtsrheinisch auf der B 9 und B 42 angekündigt. Am Abend um 18 Uhr findet am Koblenzer Schloss noch eine Abschlusskundgebung statt. Die Stadt Koblenz empfiehlt, Fahrten ins Stadtgebiet, die nicht dringend erforderlich sind, am Montag zu vermeiden. Das Fundbüro bleibt wegen der Proteste geschlossen.

Der BUND Koblenz forderte am Sonntag von den Bauern, sich von rechtsextremen Gruppierungen zu distanzieren. Außerdem sprach er sich deutlich gegen jegliche Anwendung von Gewalt bei den Demonstrationen aus. Stattdessen forderte er die Rückkehr zu einem politischen, konstruktiven Dialog über eine umweltschonende, sozial verträgliche und zukunftsfähige Agrarwende.

Unterricht an Schulen regulär geplant

An den Koblenzer Schulen soll der Unterricht trotz drohendem Verkehrschaos am Montag, wenn möglich, regulär stattfinden. Das Max-von-Laue-Gymnasium am Friedrich-Ebert-Ring kündigte etwa an, man werde Verspätungen von Schülern durch Straßenblockaden entschuldigen. Wer aufgrund der Situation gar nicht zur Schule komme, müsse sich im Sekretariat abmelden.