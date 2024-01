Bauernprotest in Koblenz geht weiter: Podiumsdiskussion der SPD von etwa 90 hupenden Traktoren gestört

Koblenz Koblenz & Region

Traktordemo in Koblenz-Rauental: Mehr Fahrzeuge als erwartet

Eine weitere Traktordemo fand am Mittwochabend in Koblenz statt: Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Koblenz reisten etwa 90 Traktoren an. Erwartet wurden ursprünglich etwa 20 Fahrzeuge.