Plus Koblenz/Region Bauern, Bulldogs und Blockaden: So lief der Protesttag in Koblenz Dicht blockierte Autobahnen, leere Straßen und Büros, halb volle Klassenräume, und natürlich: Enorm viele Traktoren am späten Nachmittag rund ums Schloss. In Koblenz wirbeln die Bauernproteste am Montag fast alles durcheinander, aber sorgen zeitweise auch für ungewöhnlich viel Ruhe. Die Rhein-Zeitung hat Szenen eines Tages voller Gegensätze zusammengetragen. Von Matthias Kolk, Eva Hornauer, Steffie Braun

Blockierte Autobahnen, ein phasenweise leerer Friedrich-Ebert-Ring. Viele, sehr viele Traktoren am späten Nachmittag rund ums Koblenzer Schloss. Eine Einkaufsstraße, in der nur wenige Einkäufer unterwegs sind, fast leere Büros und an manchen Schulen nur halb volle Klassenräume: In Koblenz wirbeln die Bauernproteste am Montag fast alles durcheinander – aber sorgen ...