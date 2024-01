Plus Koblenz/Rheinland-Pfalz Bahnstreik: RB26 Mainz-Köln fährt nach Notfallplan – Viele Fahrten nach und Koblenz fallen aus Auch am dritten Tag des Bahnstreiks muss mit starken Beeinträchtigungen im Schienenverkehr gerechnet werden. Davon ist auch die Linie RB26 zwischen Mainz und Köln der Transdev betroffen. So fallen viele Fahrten nach und aus Koblenz aus und Bahnhöfe entlang der Strecke werden nicht immer angefahren. Von dpa

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch an diesem Freitag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Einschränkungen im Schienenverkehr. Noch bis 18.00 Uhr will die Gewerkschaft den Zugverkehr der Deutschen Bahn den dritten und vorerst letzten Tag bestreiken. Betroffen ist auch das Verkehrsunternehmen Transdev, das auf der Linie RB26 zwischen ...