Plus Kobern-Gondorf Bagger bei der Arbeit: Abrissarbeiten an altem Rewe-Markt in Kobern-Gondorf laufen Der alte Supermarkt in der Moselgemeinde ist nun endgültig Geschichte. Jetzt laufen in Kobern-Gondorf die Abrissarbeiten auf Hochtouren. Damit fällt auch eine wichtige Einkaufsmöglichkeit vorerst weg. Doch es gibt Alternativen. Von red/fan

Nun geht es ans Eingemachte: Mit schwerem Gerät wird der alte Rewe-Markt in Kobern-Gondorf abgerissen, um Platz für den neuen Supermarkt zu machen, an dem bereits seit einigen Monaten gearbeitet wird. An selber Stelle soll dieser voraussichtlich im Mai dieses Jahres eröffnet werden. Seit Anfang Januar ist der alte Markt ...