Der 42-Jährige sei aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Demnach hatte der Lkw-Fahrer vor dem Unfall in Richtung Koblenz die Vorfahrtsregel an einer Einmündung zur Bundesstraße 411 missachtet. Die B49 musste zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Koblenz (dpa/lrs). Mitteilung der Polizei