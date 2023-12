Koblenz

Auto brennt auf A 48: Kurze Vollsperrung

Möglicherweise wegen eines technischen Defekts ist am Donnerstag gegen 14.50 Uhr ein Pkw auf der A 48 in Brand geraten, und zwar zwischen der Abfahrt Koblenz-Nord und dem Kreuz Koblenz, in Richtung Trier.