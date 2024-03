Plus Koblenz

Austausch an 16.900 Biotonnen in Koblenz läuft: Einige neue Filter sind schon kaputt

Von Katrin Steinert

i Der neue Filter der Biotonne ist aufgeplatzt, und das Innere quillt heraus. Was steckt dahinter? Foto: Katrin Steinert

Als eine Rübenacherin zu Beginn dieser Woche ihr Haus verließ, kam sie an ihrer Biotonne vorbei – und staunte nicht schlecht: Aus dem Deckel quollen braune Krümel hervor, die sie an fein gehäckseltes Holz oder grobes Kaffeepulver erinnerten. Dabei war doch erst in der Vorwoche ein netter Mann in der Straße mit Akkuschrauber unterwegs gewesen und hatte die Filter ausgewechselt.