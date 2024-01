Plus Koblenz Ausstellung in Koblenz erinnert an junge Opfer der Nazis: Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt Im Rahmen des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am Samstag, 27. Januar, lädt der Förderverein Mahnmal Koblenz zu mehreren Veranstaltungen ein: Eine Ausstellung setzt den Fokus auf Kinder und Jugendliche, die Opfer dieser Verbrechen an der Menschheit wurden.

„Wir wollen in dieser sehr aufgewühlten, friedlosen Zeit am 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau an die Nazi-Verbrechen und die sie erleidenden Menschen erinnern und mahnen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung „,Wohl dem, der in dem Herzen Friede und unter Menschen Freunde hat.‘ – Kinder und Jugendliche ...