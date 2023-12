Aufzug in Koblenz: Verkehrseinschränkungen durch Bauernprotest

Symbolbild: Ein Traktor mit einem Banner mit der Aufschrift „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen“ steht anlässlich einer Kundgebung auf einer Veranstaltung. In den vergangenen Wochen kam es zu zahlreichen Protestaktionen von Landwirten. Foto: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

Die Teilnehmer treffen sich zunächst mit ihren Traktoren ab etwa 18.30 Uhr an zwei Sammelstellen, am Ortseingang Ehrenbreitstein auf der Busspur der Bundesstraße 42 sowie an der Koblenzer Brauerei, Bundesstraße 9. Von dort aus geht es jeweils ab 19.30 Uhr in Richtung Mainzer Straße, wo beide Gruppen sich zu einem Konvoi zusammenschließen.

Lange Wegstrecke durch das Koblenzer Stadtgebiet

Von der Mainzer Straße aus führt der Aufzug über folgende Wegstrecke auf Koblenzer Stadtgebiet: Am Mainzer Tor, Neustadt, Clemensplatz, Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße, Peter-Altmeier-Ufer, Schlachthofstraße (B 49), Kurt-Schumacher-Brücke, Winninger Straße, Nordtangente Koblenz, Landesstraße 52, Bundesstraße 9 sowie auf die Autobahn 48 Richtung Frankfurt am Main, auf welcher es für den Zeitraum des Aufzugs eine Vollsperrung geben wird. Weiter geht es dann über die Bundesstraße 42 in Richtung Neuwied und schließlich über die Bundesstraße 256 zum Zielort Oberhonnefeld-Gierend, wo die Versammlung endet.

Der Protest richtet sich gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Bereits am Freitagmorgen haben Landwirte bei einer Protestaktion in Mainz zahlreiche Autobahnauffahrten mit Traktoren blockiert und für Verkehrseinschränkungen gesorgt.