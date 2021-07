Mirco Moskopps achtjährige Tochter Amelie hätte am liebsten gleich mitgesungen, Veranstalter Michael Enchelmaier von der Arbeitsgemeinschaft Bendorfer Rockfestival war den Tränen nahe, und die rund 450 Musikfans, die zum Auftakt von „Summer in the City“ in die Bendorfer Innenstadt gekommen waren, hätten die Gigaband nach ihrem zweieinhalbstündigen Auftritt am liebsten gar nicht mehr von der Bühne gelassen.