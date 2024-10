Auffahrunfall zwischen Mülheim-Kärlich und Kettig: Vier Autos, sieben Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Autos ist es am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße 65 zwischen Mülheim-Kärlich und Kettig gekommen.

An einer Einmündung musste der erste der vier Wagen, die hintereinander in Richtung Kettig unterwegs waren, verkehrsbedingt abbremsen. Die beiden nächsten Autos, die diesem folgten, kamen rechtzeitig zum Stehen. Der letzte Wagen bremste jedoch zu spät und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Durch diese Kollision wurden alle vier Autos aufeinander geschoben. Bei dem Unfall wurden sechs Personen leicht und eine Person schwer verletzt, teilt die Polizeiinspektion Andernach mit. Alle vier Wagen mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst inklusive Rettungshubschrauber und die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 65 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, teilt die Polizeiinspektion Andernach weiter mit.