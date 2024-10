Koblenz/Bendorf

Auffahrunfall auf der Bendorfer Brücke: Stau auf der A48 und B9 im Berufsverkehr

i Durch einen Auffahrunfall hat es sich am Montagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A48 in Fahrtrichtung Westerwald gestaut. Foto: Eva Hornauer

Um 16.39 Uhr wurde die Polizei in Koblenz am Montagnachmittag über einen Auffahrunfall auf der Bendorfer Brücke (A48) in Fahrtrichtung Westerwald informiert. Die Folge: Rückstaus auf der Autobahn sowie der B9 von Koblenz kommend.