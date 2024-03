Aufatmen in Koblenzer Stadtverwaltung: Haushalt für 2024 ist genehmigt

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Haushalt der Stadt Koblenz für das Jahr 2024 genehmigt. Diese Nachricht verkündete jüngst Oberbürgermeister David Langner in der Sitzung des Stadtrats.

Für Kommunen ist ein genehmigter Haushaltsplan das wichtigste Planungsinstrument, um Ausgaben und Auszahlungen zu tätigen und damit handlungsfähig zu sein. Für das Haushaltsjahr 2024 hatte die Stadtverwaltung der ADD einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorgelegt, was bedeutet, dass Einnahmen und Ausgaben sich die Waage halten. Dieser Umstand ist in der Regel ein entscheidender Aspekt, damit ein Haushalt genehmigt wird und in Kraft treten kann.

Genehmigung unter Auflagen

Nach Informationen unserer Zeitung hat die ADD allerdings Auflagen für den Koblenzer Haushaltsplan erteilt. Welche das sind, dazu äußerte sich die Stadt bislang (noch) nicht.

Die geplanten Gesamtaufwendungen sind 2024 mit insgesamt 523,1 Millionen Euro rund 41,4 Millionen Euro höher als im vergangenen Jahr. Investieren will die Stadt rund 166 Millionen Euro. 8 Millionen Euro sollen dabei etwa in den weiteren Ausbau des Radwegenetzes fließen.