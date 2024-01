Symbolbild Foto: dpa

Auf einem Lidl-Parkplatz in Höhe der Einkaufswagen in Vallendar ist es am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Der 71-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf unter Telefon 02622/94020 zu melden.