Auch drei Jahre nach tödlichem Überfall in Koblenz: Die jungen Täter sind weiter flüchtig

Auch drei Jahre nach dem Überfall auf ein Senioren-Ehepaar in Stolzenfels hat die Polizei die Täter nicht ermitteln können. Sie waren in das Haus, das an der Rhenser Straße steht, eingebrochen und verletzten den 86-jährigen Bewohner. Zwei Tage später starb er im Krankenhaus. Foto: Doris Schneider