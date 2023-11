Plus Immendorf Apfelfest in Immendorf: Abschluss der Streuobstsaison Das Apfelfest der „Schäl Seit“ bildet traditionell den Abschluss der Streuobstsaison. Besonderer Höhepunkt ist auch in diesem Jahr die Ausstellung alt bewährter Apfel- und Birnensorten, die einen kleinen Einblick in die Sortenvielfalt von Äpfeln und Birnen gewährt.

Das Apfelfest der „Schäl Seit“ bildet traditionell den Abschluss der Streuobstsaison. Am Samstag, 4. November, sind von 14 bis 18 Uhr alle Interessierten in die Mehrzweckhalle der Grundschule Immendorf (Schloßhofstraße 32) eingeladen. Besonderer Höhepunkt ist auch in diesem Jahr die Ausstellung alt bewährter Apfel- und Birnensorten, die einen kleinen Einblick ...