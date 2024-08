Plus Koblenz

Am Lützeler Flussufer: Camper genießen den tollen Ausblick aufs Feuerwerk

Von Winfried Scholz

i Bestens gelaunt warteten die Familien Hulsker und Baggel aus den Niederlanden samt Shih-Tzu-Hund Storm auf dem Campingplatz in Lützel auf das Feuerwerk von Rhein in Flammen. Foto: Winfried Scholz

Zu den attraktivsten Orten, um das Feuerwerk an Rhein in Flammen zu beobachten, gehört das Lützeler Rhein-Mosel-Ufer am dortigen Campingplatz. „Für Rhein in Flammen sind wir ein Jahr im Voraus komplett ausgebucht“, erklärt Betreiber Sven Holzmann im RZ-Gespräch.