Blumen gestalten unser Leben nicht nur bunter, sondern schenken vielen Menschen auch sehr viel Freude. Nicht umsonst lautet eine geläufige Redensart: „Lass Blumen sprechen“. Fast 50 Jahre lang haben die Eheleute Margot und Rudolf Treis mit ihrem Floristikfachgeschäft „Blumen Treis“ in Mülheim-Kärlich den Kunden diese farbenfrohe Seite des Lebens nähergebracht. An Heiligabend endet nun diese Ära, denn Margot und Rudolf Treis gehen in Ruhestand.