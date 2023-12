„Das Rheinland ertrank in der Winterflut”, titelte unsere Zeitung am 23. Dezember 1993. Erinnerungen werden in diesen Tagen nicht nur deswegen wach, weil es nun 30 Jahre her ist, sondern auch, weil die Flüsse derzeit wieder ansteigen. Aber kein Vergleich zu damals: Sogar amerikanische Publikationen stellten 1993 die Katastrophe an Rhein und Mosel auf Seite eins. Der Rheinpegel bei Koblenz war innerhalb kurzer Zeit auf 9,49 Meter gestiegen.