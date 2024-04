Plus Vallendar

Abiturientinnen verlassen die Schönstätter Marienschule – Abschied unter gutem Stern

i In festlicher Garderobe kamen die Abiturientinnen zum Abschlussfoto zusammen. Foto: Schwester M. Theodore

„There’s not a Star in Heaven that We Can’t Reach?“ – so lautete die Frage, welche die Abiturientinnen der Schönstätter Marienschule über die gottesdienstliche Feier geschrieben hatten. Passend dazu zierten zahlreiche Sterne den Boden der Pallottikirche.