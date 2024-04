Plus Karthause Abgesackte Straße auf der Karthause wird repariert: Durchfahrt bleibt für Busse verboten i Die Straße "Am Spitzberg" auf der Karthause ist teilweise gesperrt, weil der Asphalt abgesackt ist. Foto: Matthias Kolk/Archiv Wegen Absackungen ist ein Teil der Straße „Am Spitzberg“ auf der Karthause voll gesperrt worden. Bis auf Weiteres ist die Straße eine Sackgasse. Der Kommunale Servicebetrieb will die größten Schäden am 9. April beheben, damit die Straße wieder komplett geöffnet werden kann. Für Busse bleibt es allerdings weiterhin beim Durchfahrtsverbot. Lesezeit: 1 Minute

Der ursprüngliche Plan des Kommunalen Servicebetriebs war es, am Montag, 8. April, die gravierendsten Absackungen zu beheben. An der tiefsten Stelle ist die Fahrbahnmitte in der Straße "Am Spitzberg" um 15 Zentimeter abgesackt. Für Autos besteht die Gefahr, dass sie auf den Boden aufsetzen. Wegen des schlechten Wetters verzögern sich in ...