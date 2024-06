99 Rucksäcke für Kids in Malawi: Kobern-Gondorfer Grundschüler setzen Zeichen im Kampf für Bildung

In der Grundschule Kobern-Gondorf stehen 99 Taschen und Säcke mit Schulmaterialien für Kinder in Malawi bereit. Die Kinder sammelten eifrig für ihre Altersgenossen in Afrika. Initiatorin und Lehrerin Gabi Haas (links) freut sich über das Engagement von Kinder und Eltern. Foto: Erwin Siebenborn