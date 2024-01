Die Außenstelle des Weißen Rings in Koblenz ist eine von 27 Außenstellen in Rheinland-Pfalz und umfasst 18 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 haben die Mitarbeiter insgesamt 68 Opferfälle bearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders markant seien die Fallzahlen im Bereich von Sexualdelikten (Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung) und Stalking/Mobbing.