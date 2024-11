Plus Koblenz

29-Jähriger auf A48 bei Koblenz zu schnell: Mehrere Personen schwer verletzt

i Bei einem Unfall auf der A48 bei Koblenz sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Foto: Robert Michael/DPA

Ein 29-Jähriger war am Donnerstagnachmittag auf der A48 bei Koblenz in seinem Sportwagen zu schnell unterwegs. Er fuhr in ein Stauende, dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, darunter ein Kind.