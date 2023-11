Koblenz

22-Jähriger will am Koblenzer Hauptbahnhof einer Frau helfen – und handelt sich Schlag mit Eisenkette ein

Bei einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Koblenz ist am Montagabend ein 22 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Er eilte einer Frau zu Hilfe – und geriet so in einen Schlagabtausch mit einem älteren Mann.