2000 Jahre Spay: Geprägt von Moselströmung und Mischehen

i Dr. Alexander Ritter und Heinz Alt forschen über Spay. Foto: Stefanie Braun

Die Rheingemeinde Spay konnte im Jahr 2021 einen besonderen Geburtstag feiern: 1200 Jahre „alt“ ist der Ort geworden, belegt in einer Urkunde aus dem Jahr 821. Doch die hat Spay jünger gemacht, als der Ort eigentlich ist. In seinem neuen Buch „Spay im Spiegel der Zeit. 2000 Jahre Leben und Arbeiten am Spayer Rheinbogen“ wirft Dr. Alexander Ritter einen Blick weit zurück in die Historie der Gemeinde und macht dabei manche Entdeckung, die schmunzeln lässt, aber auch traurig stimmt.