In dieser Session wird in der Stadt ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 200 Jahre organisierter Karneval in Koblenz. Aus diesem Anlass wird in einer vierteiligen Serie die Entwicklung der Faasenacht in der Stadt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kurz zusammengefasst. Schwerpunkt dabei ist die Gründerzeit des modernen Karnevals um 1824 – sowie die Jahrzehnte davor und danach.