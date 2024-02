Bei frühlingshaften Temperaturen und leichtem Nieselregen hat am Freitag zum 13. Mal die Ausstellung „RheinlandBau & Energie” am Wallersheimer Kreisel in Koblenz ihre Tore geöffnet. Auf über 5.000 Quadratmetern gibts bis Sonntag Informationen aus erster Hand zu den Themen Bauen, Sanieren und Energie. Das Ganze ohne Kaufdruck und völlig unverbindlich. Und „live” mit über 150 Fachberaterinnen und Fachberatern sowie Materialien und Produkten zum Anfassen.