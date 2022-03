Die weltweiten Krisen und der Krieg in der Ukraine sorgen auch in der Region in den Reihen von Bauherren und im Fachhandwerk für Unruhe. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würde das Geschehen auf den Baustellen trotz aller Widrigkeiten seinen gewohnten Gang nehmen. Aber ist es wirklich so? Wir haben uns in der Szene umgehört.