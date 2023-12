Es gab eine Zeit, da kannte jeder in Koblenz den Armen Josef. Die Gaststätte am Altenhof war vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren Treffpunkt für jedermann, vom Straßenkehrer bis zum Staatsanwalt – heute erinnert nur noch der große Schriftzug an der Fassade daran. Die Geschichte dieses Hauses geht allerdings noch viel weiter zurück.