14. Türchen im RZ-Adventskalender: Wahrschauer regelt Schiffsverkehr

Als der Koblenzer Oberbürgermeister ein kleiner Junge war, führten Spaziergänge ihn und seine Familie immer wieder an einem kleinen Haus am Rhein vorbei, das ihn absolut faszinierte: das Wahrschau-Häuschen. „Als Kind fand ich das immer spannend, für mich war das fast so wie ein Spielhaus“, erinnert sich David Langner. Was hinter dem kleinen Denkmal steckt, wusste er aber lange nicht.