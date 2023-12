Plus Koblenz 12. Türchen im RZ-Adventskalender: Das Geheimnis des Namenlosen Der RZ-Adventskalender lüftet „Koblenzer Geheimnisse“ – Das zwölfte Türchen befasst sich mit einem großen Unbekannten. Von Thomas Kölsch

Direkt am Eingang zur Festung Ehrenbreitstein kauert der Turm Ungenannt, ein massives Halbrund, das eher in die Breite als in die Höhe strebt. Im Inneren des dreistöckigen Gebäudes mit dem eigenwilligen Namen befindet sich die Ausstellung zur Geschichte der gesamten Anlage, zugleich beginnt hier der Festungsrundweg. Damals war es durchaus üblich, ...