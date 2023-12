Plus Koblenz/Region 11. Türchen im RZ-Adventskalender: Der derbe Schriftzug des „Leck-mich-Hauses“ Der RZ-Adventskalender lüftet „Koblenzer Geheimnisse“ – Hinter dem elften Türchen geht es um eine Provokation. Von Stephanie Mersmann

Ach, herrlich: Wenige Meter entfernt glitzert der Rhein, davor erstrecken sich sattgrüne Wiesen, und an der Neuendorfer Uferstraße reiht sich ein historisches Gebäude an das andere. Über der imposanten Tür des Hauses Nummer 11 ist sogar noch ein Schriftzug in alten Lettern eingemeißelt, der ein Wappen und die Jahreszahl 1732 ...