Zwischen Tradition und Moderne: FWG Andernach nominiert Ortsvorsteherkandidaten

Familienvater mit sportlicher Vergangenheit: Die FWG Andernach hat ihren Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers in Namedy vorgestellt.

Timur Külahcioglu (mit Schild) geht für die Freien Wähler als Ortsvorsteher-Kandidat in Namedy ins Rennen. Gewählt wurde der 39 Jahre alte Familienvater einstimmig. Foto: FWG/Andreas Heissbach

Die Freie Wählergruppe Andernach (FWG) gibt bekannt, dass Timur Külahcioglu als FWG-Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers in Namedy nominiert wurde. Der 39-jährige Familienvater und leitende Angestellte erhielt die einstimmige Unterstützung von den Mitgliedern der FWG in Namedy, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Vereinsvorsitzenden Kai Klein, der die Versammlung leitete, zeigte sich auch der amtierende Ortsvorsteher Hartmut Dressel erfreut über Timur Külahcioglus Bereitschaft, für das Amt zu kandidieren. Timur Külahcioglu ist gebürtiger Andernacher und lebt seit 2021 mit seiner Familie in Namedy. Seine sportliche Vergangenheit, unter anderem als Spieler bei der TG Jahn Namedy, und die familiären Wurzeln seiner Frau Wiebke Külahcioglu (geb. Weiß) verbinden ihn seit knapp 30 Jahren mit Namedy. Timur Külahcioglu bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder und betonte, dass er mit Elan und frischen Ideen, aber auch mit dem Erhalt von Traditionen und Liebgewonnenen, Namedy für die jetzigen Bewohner und kommende Generationen attraktiv gestalten möchte.

Kandidat möchte mit Bürgern ins Gespräch kommen

Um den Namedyern die Möglichkeit zu geben, ihn besser kennenzulernen, hat es bereits einen Austausch bei einem FWG-Infostand auf dem Dorfplatz gegeben. „Gern stehe ich aber auch für persönliche Gespräche im privaten Rahmen bereit“, sagte Timur Külahcioglu. Zukünftig sieht er sich als erste Anlaufstelle für die Anliegen aller Namedyer Bürgerinnen und Bürger. Auch die weiteren Mitglieder des Ortsbeirates wurden in der Mitgliederversammlung nominiert. Die FWG in Namedy freut sich über die bunte Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und jungen Leuten, die den Ortsbeirat vertreten möchten. red