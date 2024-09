Mayen

Zur Stimmabgabe aufgerufen: Mayen wählt Beirat für Migration und Integration

In Rheinland-Pfalz werden am Sonntag, 10. November, die kommunalen Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. Auch in Mayen sind alle Einwohner mit Migrationsgeschichte zur Stimmabgabe aufgerufen.