Plus Mayen Wo man als Prinz zur Ruhe kommt – Im Prinzenpalais von Mayen darf aber auch ausgiebig gefeiert werden Schon von Weitem ist das große Banner mit den Namen und einem Foto des Prinzenpaares Prinz Peter V. und Martina I. und ihrem Hofstaat in der Mayener Kolpingstraße zu sehen. Zudem zieren zwei Wachhäuschen den Eingangsbereich der traditionsreichen Gaststätte Hubertusruh – hier schlägt das Herz der Tollitäten. Von Elvira Bell

Die Wachhäuschen sind nicht mit leibhaftigen Gardisten bestückt, sondern mit lebensgroßen Fotografien von zwei stolzen, schneidigen, in den Mayener Stadtfarben uniformierten Mitgliedern der Prinzengarde. Sie weisen in den nächsten drei Wochen auf das Domizil der Karnevalsszene in Mayen hin. Auch in dieser Session hat sich die ruhig gelegene Gaststätte ins „Wohnzimmer“ ...