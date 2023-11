Plus Miesenheim „Wo andere rausrennen, rennen wir rein“: Miesenheimer Feuerwehr simuliert Einsatz bei Abschlussübung Anlässlich der jährlichen Abschlussübung lud die Miesenheimer Feuerwehr Interessierte zum Übungsobjekt „Anwesen von A. Masberg“ ein. Getreu dem Motto „Wo andere rausrennen, rennen wir rein“ konnten sie die vielfältigen Aufgaben und Spektrum der Einsatzkräfte hautnah mit erleben.

Das anspruchsvolle Szenario: Eine Schulklasse besuchte im Rahmen einer praktischen Biologiestunde die Scheune des alten Bauer Harms in der Straße „An der Trassmühle“, um sich dort die Hühner anzusehen. Während der Besichtigung bemerkte Landwirt Harms, dass Rauch aus seiner Scheune drang und Heuballen in Flammen standen. In der Halle befanden ...