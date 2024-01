Plus Münstermaifeld/Kreis MYK Wie eine Schule zur „Fairtrade-School“ werden kann – Im KuBaGym Münstermaifeld informieren Mehr als 900 Fairtrade Schulen engagieren sich in Deutschland für den Fairen Handel und setzen sich aktiv für eine bessere Welt ein. Sie verankern das Thema Fairer Handel im Schulalltag und schaffen bei den Schülern ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung.

Auch in Mayen-Koblenz gibt es Fairtrade-Schulen. So ist das Kurfürst-Balduin-Gymnasium (KuBaGym) in Münstermaifeld seit 2018 Fairtrade Schule. Am Mittwoch, 6. März, von 14 bis 16.30 Uhr, lädt der Fairtrade-Landkreis Mayen-Koblenz gemeinsam mit dem KuBaGym und dem regionalen Fachpromotor für öko-soziale Beschaffung beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zur Veranstaltung ...