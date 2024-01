Wie ein Mayener die KI-Welt erobern will: Max von Wolff startet mit Millionen-Vorschuss durch

Mit zehn Jahren wusste Max von Wolff, dass er ein Bastler ist. Doch erst die Zeit in der Forscher-AG des Mayener Gymnasiums öffnet ihm die Augen: Er ist neugierig und will mit eigenem Geist etwas Neues erschaffen. Jetzt steht der 24-Jährige an der Schwelle dazu: Er hat in San Francisco ein Start-up gegründet, mit dem er auf dem hart umkämpften Markt der Innovationen der Künstlichen Energie (KI) Fuß fassen will – bald auch in Europa. Max von Wolff hat von Investoren viele Vorschusslorbeeren erhalten – und 7,1 Millionen Dollar als Startkapital.