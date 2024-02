Westconnect plant Anschluss: Glasfasernetz für Bell

Symbolfoto Foto: dpa/Armin Weigel

Dank des hohen Interesses im Ort werde der Breitbandausbau im zweiten Quartal 2024 beginnen. Der „Fiber To The Home“-Ausbau (FTTH), also schnelles Internet direkt ins Gebäude, ist laut Westconnect der Standard für die Zukunft. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend durch die E.ON Energie Deutschland. Noch immer können Interessenten einen Vorvertrag über ein E.ON-Highspeed Produkt und einen kostenlosen Glasfaseranschluss abschließen.