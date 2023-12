Plus Thür Weihnachtskonzert in Thür: Ein Klangerlebnis in der Pfarrkirche St. Johannes Ap. Der Männergesangsverein Thür hat in der Pfarrkirche St. Johannes Ap. ein Weihnachtskonzert aufgeführt. Gemeinsam mit dem Schulchor der Realschule plus Mendig wurde dem Publikum ein festliches Klangerlebnis beschert. Von Elvira Bell

Fernab von weihnachtlichem Kommerz und hektischer Geschäftigkeit: Um seinem treuen Publikum in der Pfarrkirche St. Johannes Ap. ein weihnachtliches Klangerlebnis mit vielen Facetten zu präsentieren, hatte der Männergesangverein Thür als Konzertpartner den Schulchor der Realschule plus (Mendig) mit seinem Leiter Reinhard Lisecki eingeladen. Der Realschullehrer bereicherte, begleitet an der Orgel ...